Bentley известного футболиста протаранил кортеж президента Сербии

Сербские СМИ сообщают, что за рулем автомобиля были другие люди, один из которых употреблял накануне кокаин

По данным газеты, в автомобиле ехали трое граждан Сербии, которые ехали в автомобиле известного в Сербии футболиста после отдыха в ночном клубе. Нарушители в попытке сбежать заблокировал вторую машину сопровождения и сотрудники безопасности не смогли быстро реагировать.



Третий автомобиль догнал нарушителей. Все подозреваемые задержаны на 48 часов. Сообщается, что в анализах одного из них, по неофициальной информации, обнаружены следы кокаина.



Отмечается, что виновники ДТП уже привлекались за совершение различных уголовных преступлений. Все они работают охранниками на популярной белградской дискотеке.



По словам собеседника газеты, у задержанных не было намерения таранить кортеж президента. Им грозит до восьми лет лишения свободы. О пострадавших не сообщается.





16 июня сербские правоохранители провели масштабную спецоперацию Арес в 27 городах и муниципалитетах, в ходе которой были задержаны 360 человек.