Ответ КНДР: Южная Корея провела баллистические испытания

Вооруженные силы Южной Кореи в ходе учений задавали расстояния до целей с учетом расположения северокорейского ядерного полигона

Южная Корея провела учения с применением баллистических ракет. Об этом сообщает Yonhap.



Так страна ответила на ядерные испытания КНДР.



Южная Корея задействовала баллистическую ракету земля-земля Hyunmoo и истребители F-15K. Расстояние до целей было задано, учитывая местоположение ядерного полигона Пунгери, где Северная Корея проводит ядерные испытания.