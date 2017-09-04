Ответ КНДР: Южная Корея провела баллистические испытания
Южная Корея провела учения с применением баллистических ракет. Об этом сообщает Yonhap.
Так страна ответила на ядерные испытания КНДР.
Южная Корея задействовала баллистическую ракету земля-земля Hyunmoo и истребители F-15K. Расстояние до целей было задано, учитывая местоположение ядерного полигона Пунгери, где Северная Корея проводит ядерные испытания.
3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.
Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно.
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