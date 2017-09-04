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Ответ КНДР: Южная Корея провела баллистические испытания

04.09.2017 03:52
Вооруженные силы Южной Кореи в ходе учений задавали расстояния до целей с учетом расположения северокорейского ядерного полигона
Ответ КНДР: Южная Корея провела баллистические испытания
Фото: EPA

Южная Корея провела учения с применением баллистических ракет. Об этом сообщает Yonhap.

Так страна ответила на ядерные испытания КНДР.

Южная Корея задействовала баллистическую ракету земля-земля Hyunmoo и истребители F-15K. Расстояние до целей было задано, учитывая местоположение ядерного полигона Пунгери, где Северная Корея проводит ядерные испытания. 

3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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