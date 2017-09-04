Убытки от урагана Харви в Техасе оценили в более $150 млрд

Ураган Харви, который обрушился на Техас, принес больше убытков, что мощные ураганы Катрина и Сэнди

Убытки, нанесенные ураганом Харви, оценили в $150-180 млрд. Такие цифры назвал губернатор Техаса Грег Эбботт, передает Reuters.



По словам Эбботта, Харви принес больше убытков, чем Катрина или Сэнди, которые разрушили Новый Орлеан в 2005 и Нью-Йорк в 2012.



Во время урагана погибли 50 человек, более миллиона были вынуждены переехать и около 200 тысяч домов разрушены.



Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с просьбой выделить $7,85 млрд на ликвидацию последствий урагана Харви.

Ураган Харви стал самым мощным штормом на материковой части США за последние 12 лет. Он обрушился на побережье 25 августа и начал продвигаться вглубь материка. Скорость ветра в центре урагана достигала 215 км/ч, однако затем значительно упала.



Сейчас оценка мощности Харви понижена до тропической депрессии, но в ближайшие три дня от Луизианы до Кентукки ожидается сильный ливень, и предупреждения о наводнениях останутся в силе для юго-восточного Техаса и частей Луизианы.

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