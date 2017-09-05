МИД Австрии предложил сократить льготы мигрантам в 1,5 раза

Льготы для мигрантов должны быть сокращены и ограничены. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся 15 октября, передает Reuters.

"Мы должны обезопасить благосостояния нашего государства и наши системы в долгосрочной перспективе. Чтобы достичь этого, мы должны защитить нашу социальную систему от дальнейшей иммиграции", - сказал он.



План предусматривает сокращение выплат беженцам до 560 евро в месяц на человека или примерно половину порога бедности в соответствии с консенсусом 40 социальных групп, в то время как оплата на семью будет ограничена 1500 евро.



"Многие получают основные выплаты по социальным пособиям. и при этом не делают взносов в социальную систему. Те, кто работает и платит налоги, не должны быть в невыгодном положении", - также сказал он.



За последние два года в Австрию прибыли десятки тысяч людей из стран Ближнего Востока, Афганистана и Африки, увеличивая государственные расходы на социальные пособия и подпитывая поддержку политиков, выступающих за сокращение миграции.



Отмечается, что Консервативная Народная партия Курца является лидером в опросах общественного мнения перед парламентскими выборами, которые состоятся 15 октября. Вопрос миграции в избирательной кампании является одним из ключевых в политике партии.



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