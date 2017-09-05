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В Сирии погибли двое российских военнослужащих

05.09.2017 05:37
Автоколонна попала под минометный обстрел
В Сирии погибли двое российских военнослужащих
Фото: ЕРА

В Сирии погибли двое российских военнослужащих после обстрела автомобильной колонны террористами Исламского государства (ИГ). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на комментарий Минобороны России.

"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что по данным Минобороны РФ, один военнослужащий погиб на месте, а другой скончался в больнице от полученных ранений.

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