Меркель и Трамп согласились усилить санкции против Северной Кореи

Новое ядерное испытание означает новую и неприемлемую эскалацию со стороны режима КНДР, согласились в телефонном разговоре президент США и канцлер ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре осудили ядерные испытания Северной Кореи и призвали ООН договориться об ужесточении санкций против Пхеньяна. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии.

"Оба согласились, что испытание водородной бомбы означает новую и неприемлемую эскалацию северокорейским режимом... Канцлер Германии и американский президент выразили мнение о том, что международное сообщество должно продолжать оказывать давление на режим в Северной Корее и что Совет Безопасности ООН должен быстро принять дальнейшие и более строгие санкции", - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер после телефонного разговора Меркель и Трампа.

Со своей стороны Меркель сказала Трампу, что Германия будет настаивать на более жестких санкциях против КНДР со стороны Европейского союза. В правительстве ФРГ уточнили, что главная цель - отговорить Северную Корею от нарушений международного права и добиться мирного урегулирования конфликта.

3 сентября 2017 года сообщалось, что министерство финансов США намерено разработать санкции против стран, которые ведут торговлю с Северной Кореей.

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