Молдавской армии запретили ехать в Украину на учения НАТО
Президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident 2017 в Украине. Об этом сообщает издание Newsmaker.
В конце августа замминистра обороны Молдовы Георге Галбура оповестил президента страны об участии 57 военных в учениях Rapid Trident, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области, для подготовки к миротворческой миссии в Косово. Галбура отметил, что молдавские военные участвуют в этих учениях с 1996 года в рамках программы Партнерство ради мира.
В ответ Додон напомнил Галбуре, что для участия молдавских военных в международных учениях необходимо разрешение президента как верховного главнокомандующего и отметил, что такого разрешения не давал.
Президент Молдовы распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что армия Молдовы не примет участия в мероприятиях.
10 августа 2017 года министр обороны Степан Полторак анонсировал военные учения Rapid Trident 2017, которые пройдут во Львовской области, стартуют в сентябре 2017-го. В них примут участие 2,5 тис украинских военных и 14 стран-партнеров.
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