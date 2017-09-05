Сирийская армия сняла блокаду с Дейр-эз-Зора
Сирийская армия сняла блокаду с города Дейр-эз-Зор, которая продлилась больше двух лет. Об этот сообщает The Guardian со ссылкой на правительственные медиа.
Город был захвачен террористами Исламского государства. Теперь у исламистов под контролем остается только часть Ракки.
Сирийская армия при поддержке союзников и российской авиации наступала на Дейр-эз-Зор с нескольких сторон последние недели.
В городе оставались около 100 тысяч жителей, которые жили в условиях нехватки продуктов и медикаментов.
Дейр-эз-Зор находится примерно в 140 км от Ракки. В апреле исламисты начали перемещать в город свою столицу после того, как сирийская армия начала активное наступление на Ракку.
В начале марта поддерживаемые армией США сирийские повстанцы преградили последний главный путь между городами Дейр-эз-Зор и Раккой.
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