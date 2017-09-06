В Меркель во время предвыборной речи бросили помидор

Брызги только немного испачкали костюм Меркель и она спокойной отреагировала на инцидент

В немецком городе Хайдельберг в канцлера Германии Ангелу Меркель бросили помидоры. Там канцлер произносила предвыборную речь, сообщает Spiegel.

На костюм Меркель попали только брызги. Также испачкалась модератор, которой канцлер передала платок.



Инцидент произошел уже когда Меркель закончила речь, и на происходящее она отреагировала спокойно.



Позже полиция подтвердила, что в сторону сцены бросили два помидора. Кто это сделал, неизвестно.

Ранее Меркель победила на теледебатах с социал-демократом Мартином Шульцом - 55% телезрителей посчитали ее более убедительной.

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