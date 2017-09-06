Суд ЕС обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев

Судьи отклонили жалобы Словакии на Венгрии, которые требовали отменить механизм распределения беженцев

Европейский суд отклонил жалобу правительств Словакии на Венгрии, которые требовали признать недействительным решение Европейского Союза о распределении квот на беженцев среди стран-членов ЕС. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

По мнению судей, этот механизм распределения беженцев "способствует тому, чтобы Греция и Италия могли справиться с последствиями миграционной кризиса 2015 года, и является пропорциональным".

Программа распределения беженцев, принятой в сентябре 2015 большинством государств-членов ЕС, предусматривала распределение 160 тысяч искателей убежища среди стран ЕС. Однако на данный момент были распределены лишь около 25 тыс человек. Против этой программы проголосовали Словакия, Венгрия, Румыния и Чехия.

28 апреля 2017 года Венгрия завершила строительство второго заграждения вдоль границы с Сербией для препятствования проникновению нелегальных мигрантов.

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