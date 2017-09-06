Анализ ДНК не подтвердил родство испанки с Сальвадором Дали

27 июля в испанском городе Фигерас эксгумировали останки Сальвадора Дали, чтобы взять образцы ДНК

Анализ ДНК, извлеченной из эксгумированного тела Салвадора Дали, опроверг утверждение гражданки Испании Пилар Абель о том, что она является дочерью художника. Об этом сообщает La Vanguardia.

Согласно сообщению, тесты, проведенные в судебных институтах Барселоны и Мадрида, были отрицательными, они переданы судье.

Издание отмечает, что ранее Пилар Абель никогда не предоставляла никаких письменных или иных доказательств, подтверждающих, что она дочь Дали.

27 июля в испанском городе Фигерас эксгумировали останки Сальвадора Дали, чтобы получить генетический материал для проведения теста на отцовство.

Поводом для этого стал судебный иск 61-летней гадалки Пилар Абель, утверждающей, что у ее матери, работавшей у Дали горничной, был с художником роман.

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