В Финляндии открыли центр по противодействию гибридным угрозам

Одной из главных стран, за которой будет наблюдать Центр, является Россия

В Хельсинки открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. Об этом сообщает местное издание Yle.

Под гибридными угрозами подразумевают действия, нацеленные на дестабилизацию государства без формального объявления войны: распространение ложной информации, атаки против информационных систем, а также другие виды атак с помощью современных технологий.

Центр будет заниматься не прямым отражением атак, а исследовательской работой, а также будет улучшать способы обмена информацией.

Гибридную опасность представляют не только государства, но и террористические организации. Однако на открытии Центра заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен упомянул только одно - Россию.

"Россия - одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести аннексию Крыма, происшествия в Восточной Украине и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных деятелей, но не единственным", - заявил фон Лорингхофен.

Центр тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО, а его участниками являются 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

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29 августа 2017 года власти Финляндии уведомили капитана российского учебного судна Крузенштерн об отказе в посещении Аландских островов в сентябре. По словам эксперта по обороне страны Томаса Райса, визит курсантов будет противоречить зоне демилитаризации Аландских островов, так как во время запланированного визита в Мариехамн Россия проводит крупные военные учения в Балтийском море и на территории Беларуси Запад-2017.

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