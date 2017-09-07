Отношение Польши к беженцам не поменяет решение Суда ЕС - Шидло

Премьер-министр Польши Беата Шидло подчеркнула, что миграционная политика, которую ЕС ввел при предыдущем правительстве Польши, была ошибкой

Польша не изменит негативного отношения к приему мигрантов даже после решения Суда Европейского союза, который поддержал квоты на мигрантов в ЕС. Об этом заявила премьер-министр Польши Беата Шидло, передает TVP.INFO.

"Мы ожидали такого решения Суда, мы были к этому готовы. Разумеется, наша политика не изменится в отношении приема беженцев", - сказала Шидло, комментируя жалобы Словакии и Венгрии относительно механизма переселения беженцев.

По ее мнению, политика в отношении беженцев и мигрантов, которую ЕС ввел в Польше при предыдущем правительстве, была ошибкой. "Это были плохие решения. Они также не дали никаких ожидаемых результатов", - добавила глава польского правительства.

6 сентября 2017 года Европейский суд отклонил жалобу правительств Словакии на Венгрии, которые требовали признать недействительным решение Европейского Союза о распределении квот на беженцев среди стран-членов ЕС.

Читайте также: Для Польши прием беженцев хуже санкций ЕС - Глава МВД страны

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.