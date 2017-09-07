В Эстонии проходят киберучения для министров обороны стран ЕС
В Таллине проходят киберучения для министров обороны стран ЕС. Об этом сообщает Radio Free Europe Radio Liberty
Киберучения проходят в рамках неформальной встречи министров стран Европейского союза.
"Мы хотим показать министрам влияние киберкампаний", - заявил заместитель директора по киберпланированию Министерства обороны Эстонии Танел Сепп.
Сценарий предусматривает, что якобы хакеры осуществляют атаку на командование морской миссией ЕС в Средиземном море и начинают кампанию в социальных сетях, чтобы дискредитировать операции и вызвать протесты.
В ответ каждый из министров обороны стран-членов ЕС будет пытаться устранить кризис во время проведения учений.
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