В Эстонии проходят киберучения для министров обороны стран ЕС

Киберучения проходят в рамках неформальной встречи министров стран ЕС

В Таллине проходят киберучения для министров обороны стран ЕС. Об этом сообщает Radio Free Europe Radio Liberty

Киберучения проходят в рамках неформальной встречи министров стран Европейского союза.

"Мы хотим показать министрам влияние киберкампаний", - заявил заместитель директора по киберпланированию Министерства обороны Эстонии Танел Сепп.

Сценарий предусматривает, что якобы хакеры осуществляют атаку на командование морской миссией ЕС в Средиземном море и начинают кампанию в социальных сетях, чтобы дискредитировать операции и вызвать протесты.

В ответ каждый из министров обороны стран-членов ЕС будет пытаться устранить кризис во время проведения учений.

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