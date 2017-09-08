Ростех под видом инноваций выдал в школы старые планшеты из США

Гаджеты весят по 1,5 кг, не работают без стилуса и давно сняты с производства в Штатах

Двухэкранные планшеты российского производства, поставленные на замену учебникам и тетрадям в школы Свердловской области по 30 тысяч рублей за каждый, оказалась американскими компьютерами enTourage eDGe пятилетней давности. О проверке тестовой поставки Ростеха сообщает российская интернет газета Znak.com.

По данным РБК, Национальный центр электронного образования (НЦЭО) России потратил на пилотный проект уже 300 млн рублей и планирует вложить еще 150 миллионов.



EnTourage eDGe были презентованы компанией в США еще в 2012 году и купить их сейчас можно только в интернет магазинах некоторых стран или на площадке eBay за 30 долларов. Они не работают без специального стилуса и в них набор приложений сильно сокращен по сравнению с полноценным планшетом - нет даже встроенного браузера для выхода в интернет.



"Вы подождите немного, он долго грузится, минуты три", - предупредила журналистов учительница, школа которой участвует в тестировании разработки.



Отмечается, что для 2009-2010 годов технические характеристики девайса были неплохими. У него 4 Гб встроенной памяти, Wi-Fi, шесть часов работы без подзарядки и на то время новейшая операционная система Android 2.2.1.



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