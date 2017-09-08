Ураган Ирма: во Флориде закроют две атомные электростанции

Урагану уже присвоена максимальная категория опасности

В связи с угрозой урагана Ирма в американском штате Флорида будут закрыты две атомные электростанции, которые являются одними из самых мощных в США. Об этом заявила энергоснабжающая компания Florida Power&Light Company (FPL) в Twitter.



FPL эксплуатирует во Флориде две АЭС -Turkey Point и St. Lucie.



"Они будут закрыты перед началом шторма", - заявил пресс-секретарь компании Роберт Гулд.



Урагану Ирма, который движется в сторону южных штатов США, присвоена пятая категория - чрезвычайно опасный. Он угрожает штормовыми ветрами и наводнениями. Национальный центр ураганов США уточнил, что ураган может получить еще большую силу.

Читайте также: От урагана Ирма могут пострадать 37 млн человек - ООН

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.