Ураган Ирма: во Флориде закроют две атомные электростанции
В связи с угрозой урагана Ирма в американском штате Флорида будут закрыты две атомные электростанции, которые являются одними из самых мощных в США. Об этом заявила энергоснабжающая компания Florida Power&Light Company (FPL) в Twitter.
FPL эксплуатирует во Флориде две АЭС -Turkey Point и St. Lucie.
"Они будут закрыты перед началом шторма", - заявил пресс-секретарь компании Роберт Гулд.
Урагану Ирма, который движется в сторону южных штатов США, присвоена пятая категория - чрезвычайно опасный. Он угрожает штормовыми ветрами и наводнениями. Национальный центр ураганов США уточнил, что ураган может получить еще большую силу.
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