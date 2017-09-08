Для КНДР может наступить "очень печальный день" - Трамп

Президент США рассматривает военный вариант решения проблем, исходящих от Северной Кореи, но предпочел бы избежать этого

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать военные действия против Северной Кореи для противодействия ядерной и ракетной угрозе, исходящей от нее, но если он сделает это, то это будет "очень печальный день" для руководства Пхеньяна. Об этом американский лидер сообщил на своей пресс-конференции в четверг, передает Reuters.



Трамп сказал, что Ким Чен Ын "плохо себя ведет, и он должен остановиться". Отмечается, что он в очередной раз отказался решительно исключить военный вариант развития событий.



"Военные действия, безусловно, будут вариантом. Это неизбежно? Ничто не является неизбежным", - сказал Трамп.



"Я бы предпочел не идти по военному пути", - добавил президент США. "Если мы будем использовать его в Северной Корее, это будет очень печальный день для Северной Кореи", - резюмировал он.



США подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, который подразумевает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и заморозку активов правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына. В проекте также предусматривают запрет на передвижение Ким Чен Ына за границу и блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи. Северокорейцам, которые работают за пределами страны, хотят также заблокировать выплаты.



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