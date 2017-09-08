Для КНДР может наступить "очень печальный день" - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не использовать военные действия против Северной Кореи для противодействия ядерной и ракетной угрозе, исходящей от нее, но если он сделает это, то это будет "очень печальный день" для руководства Пхеньяна. Об этом американский лидер сообщил на своей пресс-конференции в четверг, передает Reuters.
Трамп сказал, что Ким Чен Ын "плохо себя ведет, и он должен остановиться". Отмечается, что он в очередной раз отказался решительно исключить военный вариант развития событий.
"Военные действия, безусловно, будут вариантом. Это неизбежно? Ничто не является неизбежным", - сказал Трамп.
"Я бы предпочел не идти по военному пути", - добавил президент США. "Если мы будем использовать его в Северной Корее, это будет очень печальный день для Северной Кореи", - резюмировал он.
США подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, который подразумевает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и заморозку активов правительства и лидера КНДР Ким Чен Ына. В проекте также предусматривают запрет на передвижение Ким Чен Ына за границу и блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи. Северокорейцам, которые работают за пределами страны, хотят также заблокировать выплаты.
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