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Польша готовит официальный запрос к Германии о выплате репараций

08.09.2017 07:12
Польский премьер подчеркнула, что ее страна не отступит от законного права на компенсацию
Польша готовит официальный запрос к Германии о выплате репараций
Фото: EPA

Польша готовится направить Германии официальный запрос на выплату репараций за ущерб, нанесенный РП во время Второй мировой войны. Об этом сообщила польский премьер-министр Беата Шидло в четверг, 7 сентября, в эфире радиостанции RMF FM, передает Deutsche Welle.

"Польское правительство официально представит свою позицию по проблеме репараций, как только будет принято политическое решение", - отметила она.

Шидло сообщила, что "Польша имеет право" на компенсацию и готова добиваться его реализации. Однако она подчеркнула, что в этом вопросе Варшава выступает за диалог с Берлином.

Отметим, что в Польше продолжается широкая дискуссия по поводу возможного требования репараций от Германии. По словам пресс-секретаря правительства Рафала Бохенека, еще нет официальной позиции по этому вопросу.

23 августа 1953 года Польская народная республика отказалась от каких-либо требований в отношении Германии. При этом ряд историков и юристов подчеркивает, что этот шаг был продиктован коммунистическими властями, и его правомерность может быть подвергнута сомнению.

1 сентября немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что возможные требования со стороны Варшавы не имели бы под собой оснований. Таковы результаты экспертизы, проведенной по рекомендации вице-спикера германского парламента Йоханнеса Зингхаммера научной службой Бундестага. Авторы анализа ссылаются на "Договор об окончательном регулировании в отношении Германии", известный также как "Договор 2+4", подписанный в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Великобританией и США.

25 августа премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна имеет право требовать от Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике во время Второй мировой войны и до сих пор не покрыт немецкой стороной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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