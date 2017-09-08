Польша готовит официальный запрос к Германии о выплате репараций

Польский премьер подчеркнула, что ее страна не отступит от законного права на компенсацию

Польша готовится направить Германии официальный запрос на выплату репараций за ущерб, нанесенный РП во время Второй мировой войны. Об этом сообщила польский премьер-министр Беата Шидло в четверг, 7 сентября, в эфире радиостанции RMF FM, передает Deutsche Welle.



"Польское правительство официально представит свою позицию по проблеме репараций, как только будет принято политическое решение", - отметила она.



Шидло сообщила, что "Польша имеет право" на компенсацию и готова добиваться его реализации. Однако она подчеркнула, что в этом вопросе Варшава выступает за диалог с Берлином.