Ураган прошел со скоростью около 290 км в час через острова Теркс и Кайкос, Барбуда, Сент-Мартин

Количество жертв урагана Ирма увеличилось до 14 человек по пути во Флориду. Об этом сообщает Reuters.

Ураган прошел со скоростью около 185 миль в час (290 км в час, - ред.) через острова Теркс и Кайкос, Барбуда, Сент-Мартин, а также Британские Виргинские Острова. Были разрушены несколько зданий. Повалены деревья.

Несколько туристов, которые остались на островах Теркс и Кайкос, находились в отелях. Власти приняли решение об эвакуации десятков тысяч жителей и туристов.

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в Пуэрто-Рико, на Виргинских островах и во Флориде.

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Ураган Ирма, по словам властей, превратил "в груду развали" острова Барбуда и французскую часть острова Сен-Мартен. На Барбуде разрушено 95% объектов собственности, в том числе 30% - полностью. Примерно такая же ситуация - во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек, более 20 получили ранения. Отсутствует питьевая вода, прервано электроснабжение.

Между тем над Атлантикой, помимо Ирмы, набирают силу еще два урагана - Хосе и Катя.

8 сентября более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана Ирма, еще 26 миллионов находятся в опасности.

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