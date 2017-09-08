Макрон: Нам нужна смелая Европа

Президент Франции заявил, что представит "дорожную карту" для Евросоюза после выборов в Германии

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил реформировать Европейский Союз, аргументировав свою позицию тем, что без этого объединению угрожает распад. Об этом он заявил в ходе визита в Афины, на родину демократии, сообщает агентство Reuters.

Европа рискует быть подчиненной Китаю и Соединенным Штатам, если она не станет более суверенной и демократической, заявил лидер Франции. По его мнению, континент ожидает крах без радикальной перестройки.

"Нам нужна смелая Европа", - заявил он.

Лидер Франции ожидает гигантского скачка в европейском сотрудничестве, который на экономическом уровне предусматривает создание бюджета, министра финансов и парламента Еврозоны.

Макрон сказал, что более демократические институты будут помогать реагировать на популистскую волну, из-за которой в Европе растут рейтинги правых лидеров, и из-за чего успешно прошла кампания по Brexit.

Он обещал представить "дорожную карту" для ЕС через несколько недель после выборов в Германии 24 сентября. Макрон добавил, что европейские лидеры должны провести общественные дебаты в первой половине 2018 года, в ходе которых граждане смогут обсудить свое видение блока.

Эти дебаты должны будут заложить основы развития Европы на следующие 10-15 лет.

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