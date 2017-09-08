Запад-2017: Германия требует расширить мандат наблюдателей НАТО

В Минобороны ФРГ призвали РФ расширить мандат не только наблюдателей из Германии, но и наблюдателей НАТО и других заинтересованных стран

Министерство обороны Германии призвало Россию расширить мандат для международных наблюдателей из НАТО и заинтересованных стран на российско-белорусских учениях Запад-2017. Об этом на брифинге заявил представитель немецкого оборонного ведомства Йенс Флосдорф, передает Укринформ.

"Лучшей возможностью, конечно, было бы, если Россия предоставила не только Германии, но и НАТО или непосредственно заинтересованным государствам широкомасштабный статус наблюдателей и обеспечила максимальную прозрачность", - сказал он.

По мнению Минобороны Германии, это соответствовало бы договоренностям и содействовало увеличению доверия.

7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что открытость России в отношении учений Запад-2017 в Беларуси не соответствует международным стандартам.

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