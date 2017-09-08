Запад-2017: Германия требует расширить мандат наблюдателей НАТО
Министерство обороны Германии призвало Россию расширить мандат для международных наблюдателей из НАТО и заинтересованных стран на российско-белорусских учениях Запад-2017. Об этом на брифинге заявил представитель немецкого оборонного ведомства Йенс Флосдорф, передает Укринформ.
"Лучшей возможностью, конечно, было бы, если Россия предоставила не только Германии, но и НАТО или непосредственно заинтересованным государствам широкомасштабный статус наблюдателей и обеспечила максимальную прозрачность", - сказал он.
По мнению Минобороны Германии, это соответствовало бы договоренностям и содействовало увеличению доверия.
7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что открытость России в отношении учений Запад-2017 в Беларуси не соответствует международным стандартам.
Читайте также: Учения "Запад-2017": известные факты и анализ угроз
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:53
-
18:08
-
07:50
-
17:23
-
16:57