В Сомали произошел теракт в ресторане: погибли четыре человека

Террорист-смертник подорвал себя в общественном заведении

Четверо гражданских лиц погибли и трое ранены после того, как террорист-смертник подорвал себя в ресторане в городе Байдоа на юго-западе Сомали. Об этом сообщила местная полиция, передает телеканал ABCNews.



Офицер полиции сообщил, что террорист вошел в переполненный ресторан под видом клиента, нацелившись на группу посетителей.



Также сказано, что ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственности за взрыв. Связанная с Аль-Каидой экстремистская группировка Аль-Шабаб часто совершает смертельные взрывы в людных районах столицы Сомали, Могадишо и других местах.

Военные США в пятницу, 4 августа, подтвердили, что в минувшие выходные в результате авиаудара был убил лидер экстремистской группировки Аль-Шабаб в Сомали.



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