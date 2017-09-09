В Сомали произошел теракт в ресторане: погибли четыре человека
Четверо гражданских лиц погибли и трое ранены после того, как террорист-смертник подорвал себя в ресторане в городе Байдоа на юго-западе Сомали. Об этом сообщила местная полиция, передает телеканал ABCNews.
Офицер полиции сообщил, что террорист вошел в переполненный ресторан под видом клиента, нацелившись на группу посетителей.
Также сказано, что ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственности за взрыв. Связанная с Аль-Каидой экстремистская группировка Аль-Шабаб часто совершает смертельные взрывы в людных районах столицы Сомали, Могадишо и других местах.
Военные США в пятницу, 4 августа, подтвердили, что в минувшие выходные в результате авиаудара был убил лидер экстремистской группировки Аль-Шабаб в Сомали.
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