Трамп и Эрдоган договорились о встрече
Президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Эрдоган проведут в этом месяце встречу в Нью-Йорке, сообщает Reuters.
К такой договоренности они пришли во время телефонного разговора, состоявшегося в субботу.
Также сообщается, что в ходе разговора они высказали мнение о необходимости продолжить работу по укреплению связей между странами и региональной безопасности.
Отношения между странами напряжены из-за поддержки США курдских бойцов в Сирии: Анкара называет их террористической организацией. Кроме того, Турция разочарована нежеланием Вашингтона экстрадировать мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота в Турции.
Оба лидера согласились встретиться в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Соединенных Штатов, запланированной на сентябрь.
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