Трамп и Эрдоган договорились о встрече

Президенты США и Турции договорились встретиться в Нью-Йорке для "укрепления отношений между странами и региональной безопасности"

Президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Эрдоган проведут в этом месяце встречу в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

К такой договоренности они пришли во время телефонного разговора, состоявшегося в субботу.

Также сообщается, что в ходе разговора они высказали мнение о необходимости продолжить работу по укреплению связей между странами и региональной безопасности.

Отношения между странами напряжены из-за поддержки США курдских бойцов в Сирии: Анкара называет их террористической организацией. Кроме того, Турция разочарована нежеланием Вашингтона экстрадировать мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота в Турции.

Оба лидера согласились встретиться в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Соединенных Штатов, запланированной на сентябрь.

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