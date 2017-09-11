Фэллон об учениях Запад-2017: Россия испытывает нас

Министр обороны Британии считает, что военными учениями Россия испытывает НАТО на обороноспособность

Цель масштабных совместных военных учений России и Беларуси - спровоцировать НАТО и испытать его обороноспособность. Об этом сказал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает Радио Свобода.



"Россия испытывает нас при каждой возможности. Перед нами предстает все более агрессивная Россия, и мы должны с этим справляться", - сказал Фэллон.



Министр отметил, что в учениях Запад-2017 примут участие больше 100 тысяч российских и белорусских военных.

8 сентября Министерство обороны Германии призвало Россию расширить мандат для международных наблюдателей из НАТО и заинтересованных стран на российско-белорусских учениях Запад-2017.

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