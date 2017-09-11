Трамп объявил во Флориде режим стихийного бедствия

Президент США назвал ураган монстром и заявил, что пока речь идет не об убытках, а о жизнях людей

Президент США Дональд Трамп ввел в штате Флорида, через который проходит эпицентр урагана Ирма, режим крупного стихийного бедствия. Об этом сообщает Reuters.

Трамп назвал ураган огромным монстром и сказал, что хочет как можно быстрее поехать во Флориду.



"Прямо сейчас мы беспокоимся о жизнях, а не о затратах", - сказал президент.



Сообщается о троих погибших во Флориде. Ветер достигает скорости 69 км/ч. Волны в высоту до 4,5 метров. Из штата эвакуировали 6,3 миллиона человек.



Власти не исключают, что ураган, уже забравший по меньшей мере 22 жизни в Карибском бассейне, принесет штату миллиардный ущерб.

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