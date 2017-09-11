США смягчили проект резолюции по санкциями против КНДР

Смягчив санкции, Вашингтон надеется, что резолюцию поддержат Китай и Россия, обладающие правом вето

США в понедельник, 11 сентября, намерены созвать заседание Совета Безопасности ООН для голосования по проекту резолюции с санкциями против Северной Кореи. При этом речь будет идти о сокращенной в сравнении с первым вариантом версии. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, существенно смягчены. Они больше не включают замораживание зарубежных активов лидера КНДР Ким Чен Ына, а предлагаемое нефтяное эмбарго вступит в силу не сразу после подписания резолюции, как предполагалось ранее, а будет введено пошагово. Плановый перехват и досмотр в открытом море вызывающих подозрение северокорейских судов также будет менее суровым.

Смягчив санкции, Вашингтон надеется, что резолюцию поддержат Китай и Россия, обладающие правом вето.

Незадолго до запланированного голосования в Совете Безопасности ООН по новым санкциям против Пхеньяна Южная Корея потребовала принять жесткие меры в отношении соседней страны. Проводя непрерывные атомные и ракетные испытания, Северная Корея ведет себя безрассудно, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в понедельник, 11 сентября. "Результатом этой вопиющей провокации и пренебрежения интересами миролюбивых членов международного сообщества станет нестабильность и экономические трудности", - подчеркнула корейский министр.

Сеул настаивает на том, чтобы Совбез ООН проголосовал за эмбарго на поставки КНДР нефти и продуктов ее переработки.

Ранее Пхеньян выступил с новыми угрозами в адрес Вашингтона, предупредив, что в случае принятия резолюции США "заплатят соответствующую цену".

Ужесточение санкций правительство КНДР назвало незаконным заявило, что шаги, на которые в этом случае пойдет Пхеньян, заставят Соединенные Штаты испытывать "сильнейшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю".

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8 сентября 2017 года Вашингтон призвал Совет безопасности ООН проголосовать за новые санкции против Северной Кореи на заседании 11 сентября.

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