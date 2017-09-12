Совбез ООН единогласно принял решение ввести санкции против КНДР

Китай и Россия присоединились к единогласному голосованию ООН за введение новых санкций в отношении Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. Об этом сообщает Би-би-си.

Принятая ООН резолюция предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Предыдущий вариант проекта резолюции предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов северокорейского лидера Ким Чен Ына за границей.



В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что США могут отрезать торговлю со странами, которые вели бизнес с КНДР.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в своем комментарии сказала, что у КНДР еще шанс на исправление ситуации.



"Мы не стремимся к войне. Северокорейский режим не прошел точку невозврата. Если Пхеньян согласится прекратить свою ядерную программу, он обеспечит себе будущее. Если режим докажет, что может жить в мире", - сказала американский дипломат.

Новый пакет ограничительных мер - девятый по счету с 2006 года, с момента первого подземного ядерного испытания Северной Кореей.

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