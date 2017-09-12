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Мэр бельгийского города Мускрон был найден с перерезанным горлом

12.09.2017 04:19
Альфреда Гадена обнаружили на кладбище воле его дома
Мэр бельгийского города Мускрон был найден с перерезанным горлом
Альфред Гаден (фото - www.lalibre.be)

Мэр бельгийского города Мускрон Альфред Гаден был найден вечером 11 сентября с перерезанным горлом на кладбище возле дома, в котором проживал. Об этом сообщает La Libre.be.

Гаден родился и жил возле кладбища, ворота которого каждое утро открывал и закрывал вечером.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 20:30. О случившемся сообщили по телефону в полицию ненакомец. 

Прокурор Кристиан Генри сообщил, что подозреваемый в убийстве городского главы задержан там же, на кладбище, и уже признался в содеянном. Мотивы убийства 71-летнего мэра пока не известно.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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