Мэр бельгийского города Мускрон был найден с перерезанным горлом

Альфреда Гадена обнаружили на кладбище воле его дома

Мэр бельгийского города Мускрон Альфред Гаден был найден вечером 11 сентября с перерезанным горлом на кладбище возле дома, в котором проживал. Об этом сообщает La Libre.be.



Гаден родился и жил возле кладбища, ворота которого каждое утро открывал и закрывал вечером.



Сообщается, что инцидент произошел примерно в 20:30. О случившемся сообщили по телефону в полицию ненакомец.



Прокурор Кристиан Генри сообщил, что подозреваемый в убийстве городского главы задержан там же, на кладбище, и уже признался в содеянном. Мотивы убийства 71-летнего мэра пока не известно.



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