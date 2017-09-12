Зятю Трампа рекомендовали уволиться из команды президента - СМИ

Главный юрист президента США, однако, не согласен с выводами коллег-адвокатов в оценке Джареда Кушнера; такой же позиции придерживается и сам Трамп

Адвокаты президента США Дональда Трампа советовали ему в начале лета попросить зятя, Джареда Кушнера, уйти с поста советника Белого дома из-за возможных "правовых осложнений" на фоне расследования связей команды Трампа с РФ. Об этом со ссылкой на близкие к делу источники пишет деловое издание Wall Street Journal, сообщает Голос Америки.

Юристов обеспокоило шаткое положение Кушнера, который во время предвыборной кампании 2016 года несколько раз встречался c российскими чиновниками, и эти опасения они якобы донесли до Трампа.

Газета пишет, что секретариат Трампа уже составил черновик заявления с объяснением, почему Кушнер уходит из Белого дома.

"В заявлении, которое должно было быть опубликовано от лица Кушнера, утверждалось, что токсичный политический климат превратил встречу Кушнера с российским адвокатом в атаку на Трампа. Больше всего юристов Трампа беспокоила именно эта встреча, которая состоялась летом 2016 года при участии Трампа-младшего и бывшего менеджера предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. Встреча была организована после того, как команде Трампа предложили компромат на демократа Хиллари Клинтон", - говорится в сообщении.

В июле Кушнер предстал перед юридическим комитетом Сената США, чтобы рассказать об этой встрече, которую он назвал "пустой тратой времени".

При этом главный юрист Трампа Джон Дауд заявил, что не согласен с выводами других адвокатов президента США в оценке Кушнера. Такой же позиции придерживается и сам Трамп. По словам одного из источников, президент считает, что Кушнер не сделал ничего плохого и у него нет причин подавать в отставку.

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В июле СМИ сообщили о встрече сына Трамп в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет - также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие. Вскоре после публикации в Белом доме заявили, что на встрече говорили о проблеме с запретом на усыновление детей из РФ и законе Магнитского.

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