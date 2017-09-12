В Барселоне оцепили церковь: обследуют подозрительный автофургон

Взрывотехники обследуют подозрительный фургон, припаркованный возле храма

Полиция Каталонии проводит антитеррористическую операцию, в рамках которой оцеплена церковь Саграда-Фамилия и примыкающая к ней территория, сообщает Deutsche Welle.

Причиной стал подозрительный автофургон, припаркованный возле храма. Сейчас взрывотехники обследуют транспортное средство. Также сообщается, что закрыта ближайшая станция метро.

По неподтвержденным данным местных СМИ, один человек задержан.

Ранее сегодня сообщалось, что в Париже протесты против изменения трудового законодательства переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

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