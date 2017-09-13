В России продолжаются эвакуации из-за сообщений о бомбах

Анонимные звонки с предупреждением о минировании поступают во многие регионы РФ

В России сегодня продолжилась волна эвакуации школ, административных зданий и торговых центров после анонимных звонков. Об этом сообщает Медуза.

Неизвестные сообщили о бомбах в Петропавловске-Камчатском, Самаре и Саратове. После подобных звонков полиция также эвакуировала учебные заведения, вокзалы и торговые центры в крупных городах Сибири, а также в Улан-Удэ, Чите и Хабаровске. Взрывные устройства не были обнаружены ни на одном из объектов. По информации МВД РФ, звонки поступали с виртуальных номеров

По информации МВД, поводом стали анонимные звонки с виртуальных номеров.

Во всех регионах полиция открывает уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. В частности, дело по статье 207 УК, было открыто по факту звонков о якобы заложенных бомбах в образовательных учреждениях и административных зданиях в Перми. Источник сообщений не найден.

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