КНДР: Япония больше не нужна, утопим ее в пучине ядерным ударом

От имени "разгневанного народа и армии" в Северной Корее сегодня выпустили новую порцию угроз врагам - обещают "забить США палками, как бешеного пса"

Пхеньян сделал очередное заявление из-за ужесточения санкций ООН: в Северной Корее угрожают ядерными ударами США и Японии, а также требуют "распустить бесполезный Совбез ООН". Заявление властей КНДР опубликовано сегодня, 14 сентября, на сайте Центрального телеграфного агенства Кореи "от имени разгневанного народа и армии".

"Армия и народ КНДР в едином порыве требуют, чтобы янки - главного преступника в подготовке санкционной резолюции - забили палками до смерти, как бешеную собаку. Янки - извечный враг и стая волков, с которыми никогда не будет мира, так как они столетиями устраивали резню и казни корейцев", - заявили в ЦТАК.

В Пхеньяне не первый десяток лет говорят, что "есть предел терпению", и что "пришло время аннигилировать агрессоров-империалистов и гангстеров".

"Превратим материковую часть США в пепел и мрак. Выпустим пар в мобилизацию всех средств, которые мы готовили", - передает ЦТАК.

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Ту же риторику в Северной Корее применили и к Японии, использовал несколько оскорбительных прилагательных, чтобы продемонстрировать уровень ненависти.

"По японцам нужно нанести решающий удар, пока они еще не пришли в себя после недавнего пролета МКБР над их архипелагом. Четыре острова должны исчезнуть в пучине после ядерной бомбардировки чучхе. В существовании Японии рядом с нами больше нет необходимости", - считают в Пхеньяне.

В отношении южных соседей по полуострову риторика также не меняется: "Нужно уничтожить марионеточный режим, чтобы вся корейская нация могла воссоединиться во славу мира и ради свершений".

"Совбез ООН превратился в инструмент, который служит США и следует только их инструкциям. Это инструмент зла, который не только не обеспечивает мир за планете, но делает обратное. Столь бесполезный орган нужно распустить", - полагают в КНДР.

Северная Корея назвала новые санкции ООН "гнилой сетью, которой нас не удержать". "Собаки лают, караван идет", - подчеркнули они.

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