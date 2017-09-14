В Минкульте против приватизации киностудии имени Довженко

Министр культуры Евгений Нищук отметил, что пока приватизация киностудии невозможна, так как объект имеет статус национального

Национальная киностудия имени Довженко как объект, имеющий статус национального, не может быть приватизирована.

Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук, сообщает агентство Укринформ.

"Я категорически против, чтобы эта студия была приватизирована... Этот вопрос снят, в данном случае, тем более, что киностудия Довженко имеет статус национальной, это определенный символ, определенный бренд украинского кинематографа. В следующем году киностудии исполняется 90 лет. Поэтому мы отстаиваем наши символические объекты, в которые может инвестировать не только государство, но и другие партнеры, и сделать так называемый ребрендинг", - сказал Нищук.

По его словам, сейчас в сотрудничестве с киностудией имени Довженко выразили заинтересованность некоторые французские кинокомпании, в частности в аренде и модернизации студийных помещений.

В то же время министр культуры заметил, что те киностудии, которые используются не по назначению, могут быть переданы в концессию или приватизированы без изменения профиля деятельности.

"Те киностудии, которые находятся в стагнации, не используются должным образом, есть хорошая мысль, чтобы находить инвесторов тем или иным способом - это концессия, это приватизация без смены деятельности", - сказал Нищук.

14 августа 2017 года СМИ сообщали, что в перечень объектов госсобственности, которые планируют приватизировать на протяжении 2017-2020 годов, вошли ряд государственных цирков и киностудий. В частности, это Национальный цирк и Национальная киностудия имени Довженко.

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