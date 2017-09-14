Грибаускайте об учениях Запад-2017: Мы готовы, как никогда раньше

Литва лучше подготовлена, чем в 2009 и 2013 годах, и у страны теперь есть больше инструментов для обороны, сказала президент Даля Грибаускайте

Литва подготовилась к военным российско-белорусским учениям Запад-2017 лучше, чем когда бы то ни было. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Delfi.

"Хочу порадоваться, что мы подготовились гораздо лучше, чем во время учений "Запад" в 2009 и 2013 годах. Сейчас мы и сами лучше подготовлены: у нас есть больше инструментов для отпугивания и обороны на нашей территории, нам также помогают наши партнеры, наши друзья из НАТО - больше видеть, больше слышать и больше знать", - сказала Грибаускайте.

Она также обратила внимание, что учения уже проходят, хотя официально они начнутся только сегодня.

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"Во-первых, хочу сказать, что учения Запад уже проходят, думаю около месяца. Мы видели, как концентрируют все больше войск, как идет подготовка. Итак, не стоит концентрироваться на 14-20 сентября, поскольку это так называемая активная фаза, а на самом деле это VIP-овая часть, когда приезжают гости, проходят показательные учения. Поэтому и перед этим сроком и после активность повышенная", - отметила Грибаускайте.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

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