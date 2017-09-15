Южная Корея ответила КНДР собственным ракетным ударом

Хенму-2 пролетела в Восточном море такое же расстояние, как и до места запуска ракеты в КНДР

Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету Хенму-2 в ответ на очередной запуск КНДР. Об этом сообщает агенство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

"Наши вооруженные силы одновременно с пуском ракеты в Северной Корее произвела пуск ракеты "Хенму-2" в направлении Японского моря", - сказано в заявлении комитета.

Ракета южнокорейских военных пролетела 250 километров. Это примерно такое же расстояние, как и до места запуска ракеты в КНДР с аэропорта аэропорта Сунан, который находится в Пхеньяне.



Отмечается, что в Южной Корее было немедленно созвано заседание Совета национальной безопасности и войска страны провели тренировку баллистических ракет в Восточном море в ответ на последнюю провокацию Севера.

Сегодня, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.

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