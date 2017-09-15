В Польше мужчина угнал грузовой поезд, угрожая убить машиниста

Мужчина был трезвым и ему грозит до восьми лет лишения свободы

В Польше 35-летний мужчина угнал с вокзальной станции грузовой поезд, угрожая расправой машинисту. Об этом сообщает польское издание Fakt.

Инцидент произошел в городе Легионово недалеко от Варшавы. Во время стоянки грузового поезда Гданьска-Прушкув к машинисту подбежал незнакомец и потребовал впустить его внутрь. После отказа машиниста это сделать, мужчина забрался на крышу локомотива и там, вероятно, его ударило током, после чего он упал на землю.



Сообщается, что несмотря на это, он поднялся и нашел камень, которым разбил стекло и пробрался в кабину. Угрожая смертью, он приказал машинисту ехать.



Состав проехал около полутора километров. После остановки и заявления машиниста, что поезд мог сойти с рельс, злоумышленник выпрыгнул с поезда и принялся бежать, но его схватила полиция.



Разбитое стекло ранило руку машиниста. Похитителя поезда госпитализировали. Отмечается, что невзирая на агрессивное поведение, незнакомец не был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до восьми лет заключения.



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