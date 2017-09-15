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На Шри-Ланке крокодил убил корреспондента Financial Times

15.09.2017 20:40
24-летнего Пола Макклина из графства Суррей крокодил затащил в реку, напав на него, когда тот мыл руки
На Шри-Ланке крокодил убил корреспондента Financial Times
Фото: ЕРА

На Шри-Ланке в результате атаки крокодила погиб британец, корреспондент издания Financial Times. Об этом сообщает ВВС.

Очевидцы рассказали, что 24-летнего Пола Макклина из графства Суррей крокодил затащил в реку, напав на него, когда тот мыл руки. Позже его тело нашли в лагуне.

"Пол МакКлин был выдающимся молодым журналистом с большим будущим в FT. Мы будем скучать по нему", - сказал редактор Financial Times Лайонел Барбер.

Как отмечает агентство, Макклин бы выпускником Оксфорда и членом команды FT в Лондоне.

Ранее на реке было зафиксировано три нападения крокодилов на людей, но никто из них не погиб.

Ранее в Индии мужчину  насмерть затоптал дикий слон после того, как он попытался сделать с животным фотографию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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