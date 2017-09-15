На Шри-Ланке крокодил убил корреспондента Financial Times
На Шри-Ланке в результате атаки крокодила погиб британец, корреспондент издания Financial Times. Об этом сообщает ВВС.
Очевидцы рассказали, что 24-летнего Пола Макклина из графства Суррей крокодил затащил в реку, напав на него, когда тот мыл руки. Позже его тело нашли в лагуне.
"Пол МакКлин был выдающимся молодым журналистом с большим будущим в FT. Мы будем скучать по нему", - сказал редактор Financial Times Лайонел Барбер.
Как отмечает агентство, Макклин бы выпускником Оксфорда и членом команды FT в Лондоне.
Ранее на реке было зафиксировано три нападения крокодилов на людей, но никто из них не погиб.
Ранее в Индии мужчину насмерть затоптал дикий слон после того, как он попытался сделать с животным фотографию.
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