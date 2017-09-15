На Шри-Ланке крокодил убил корреспондента Financial Times

24-летнего Пола Макклина из графства Суррей крокодил затащил в реку, напав на него, когда тот мыл руки

На Шри-Ланке в результате атаки крокодила погиб британец, корреспондент издания Financial Times. Об этом сообщает ВВС.

Очевидцы рассказали, что 24-летнего Пола Макклина из графства Суррей крокодил затащил в реку, напав на него, когда тот мыл руки. Позже его тело нашли в лагуне.

"Пол МакКлин был выдающимся молодым журналистом с большим будущим в FT. Мы будем скучать по нему", - сказал редактор Financial Times Лайонел Барбер.

Как отмечает агентство, Макклин бы выпускником Оксфорда и членом команды FT в Лондоне.

Ранее на реке было зафиксировано три нападения крокодилов на людей, но никто из них не погиб.

Ранее в Индии мужчину насмерть затоптал дикий слон после того, как он попытался сделать с животным фотографию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.