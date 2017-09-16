У США есть военный вариант ответа на угрозы КНДР - Макмастер

Такой вариант в Белом доме рассматривают, но он не является предпочтительным

Советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Герберт Макмастер заявил, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает военный вариант ответа на ядерную угрозу со стороны КНДР. Об этом он заявил во время брифинга, передает Reuters.



"Для тех, кто говорил и делал комментарии по поводу отсутствия военного варианта, такой военный вариант существует", - заявил Макмастер.



Он отметил, что после последнего запуска ракеты в пятницу, у Соединенных Штатов быстро заканчивается терпение в отношении ракетных и ядерных программ Северной Кореи.



Однако чиновник подчеркнул, что Белый дом предпочитает санкционное давление на КНДР. И таким образом, военные действия не являются тем, что США "предпочли бы делать".



В свою очередь постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также выступила с заявлением, сказав, что ООН практически исчерпала все варианты для мирного урегулирования северокорейского вопроса.



"Мы видим, что они продолжают быть провокационными, они продолжают быть безрассудными", - отметила она, добавив, что у главы Минобороны США Джеймса Мэттиса есть целый набор вариантов в этом вопросе.



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