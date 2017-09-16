У США есть военный вариант ответа на угрозы КНДР - Макмастер
Советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Герберт Макмастер заявил, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает военный вариант ответа на ядерную угрозу со стороны КНДР. Об этом он заявил во время брифинга, передает Reuters.
"Для тех, кто говорил и делал комментарии по поводу отсутствия военного варианта, такой военный вариант существует", - заявил Макмастер.
Он отметил, что после последнего запуска ракеты в пятницу, у Соединенных Штатов быстро заканчивается терпение в отношении ракетных и ядерных программ Северной Кореи.
Однако чиновник подчеркнул, что Белый дом предпочитает санкционное давление на КНДР. И таким образом, военные действия не являются тем, что США "предпочли бы делать".
В свою очередь постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также выступила с заявлением, сказав, что ООН практически исчерпала все варианты для мирного урегулирования северокорейского вопроса.
"Мы видим, что они продолжают быть провокационными, они продолжают быть безрассудными", - отметила она, добавив, что у главы Минобороны США Джеймса Мэттиса есть целый набор вариантов в этом вопросе.
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Вчера, 15 сентября, Северная Корея запустила очередную ракету неопознанного типа из Пхеньяна, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.
Власти КНДР опубликовали вчера, 14 сентября, заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.
12 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. В ответ на санкции в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что будет настаивать на рассмотрении Совбезом ООН методов политического влияния на КНДР, предложенных Россией и Китаем, выступив против санкционного давления.
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