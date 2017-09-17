МИД Турции вызвал немецкого посла из-за митинга курдов в Кельне
17.09.2017 12:05
Министерство иностранных дел Турции заявило, что курды в Кельне провели военный митинг
Фото: EPA
Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в Анкаре из-за митинга курдов в Кельне. Deutsche Welle напоминает, что митинг состоялся вчера, 16 сентября.
Более 10 тысяч человек собрались в западногерманском городе в поддержку референдума о независимости в Ираке. Участники акции также призвали освободить Абдулла Оджалана, лидера запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
После этого турецкий МИД вызвал немецкого посла Мартина Эрдмана, чтобы выразить беспокойство по поводу того, что он назвал военным митингом.
DW отмечает, что митинг прошел в рамках культурного фестиваля, организованного Демократическим социальным центром.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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