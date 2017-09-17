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МИД Турции вызвал немецкого посла из-за митинга курдов в Кельне

17.09.2017 12:05
Министерство иностранных дел Турции заявило, что курды в Кельне провели военный митинг
МИД Турции вызвал немецкого посла из-за митинга курдов в Кельне
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в Анкаре из-за митинга курдов в Кельне. Deutsche Welle напоминает, что митинг состоялся вчера, 16 сентября.

Более 10 тысяч человек собрались в западногерманском городе в поддержку референдума о независимости в Ираке. Участники акции также призвали освободить Абдулла Оджалана, лидера запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

После этого турецкий МИД вызвал немецкого посла Мартина Эрдмана, чтобы выразить беспокойство по поводу того, что он назвал военным митингом.

DW отмечает, что митинг прошел в рамках культурного фестиваля, организованного Демократическим социальным центром.

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