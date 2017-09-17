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В немецком баре мужчина открыл стрельбу; убиты двое

17.09.2017 15:23
Вчера в бар немецкого города Трауенройт ворвался мужчина с винтовкой; двое убитых
В немецком баре мужчина открыл стрельбу; убиты двое
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По меньшей мере два человека погибли и двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в немецком городе Трауенройт (земля Бавария). Об этом сообщает Die Welt.

Накануне вечером в один из городских баров вошел мужчина с винтовкой и открыл огонь. Двое мужчины были убиты на месте, две женщины - тяжело ранены.

Вскоре полиция задержала подозреваемого в причастности к преступлению - 62-летнего мужчину. Мотивы его действий пока неизвестны.

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