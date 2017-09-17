Под давлением США Кувейт высылает посла и 4 дипломатов КНДР - СМИ

Посольство в Кувейте является единственным дипломатическим ведомством Северной Кореи в Персидском заливе и обеспечивает выдачу виз ее рабочим

Кувейт высылает посла Северной Кореи и еще четырех дипломатов, что потенциально ограничит способность Пхеньяна получать деньги на ядерную программу от своих рабочих, которых КНДР отправляет в Персидский залив. Об этом сообщает The Associated Press.



Сообщается, что такое решение было принято после того, как главный эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Сабах совершил недавнюю поездку в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Перед поездкой Кувейт заявил, что продолжит выдавать визы северокорейским рабочим, чья заработная плата вероятно помогает Пхеньяну в уклонении от международных санкций и разработке своих ракетной и ядерной программ.



Отмечается, что США и азиатские страны усилили давление на своих союзников для сокращения их связей с КНДР.



Посольство Северной Кореи в Кувейте является единственным дипломатическим ведомством в Персидском заливе. В Персидском заливе работают тысячи рабочих, а именно в Кувейте, Омане, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Рабочие из КНДР даже работали над расширением военной базы в ОАЭ, где находились силы США, сражающиеся с Исламским государством (ИГ). Посольство США в Кувейте называло Кувейт "ключевым региональным партнером Северной Кореи".



В посольстве останется четыре дипломата. Само ж ведомство не ответило на запрос о комментариях. Министерство информации Кувейта также не отреагировало на просьбу о представлении комментариев.



Однако сказано, что в воскресенье, 17 сентября, на условиях анонимности официальный представитель из Персидского залива подтвердил, что Кувейт будет высылать дипломатов, а письмо отправленное от Кувейта в ООН в августе, также подтверждает это намерение.