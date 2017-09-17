Под давлением США Кувейт высылает посла и 4 дипломатов КНДР - СМИ
Кувейт высылает посла Северной Кореи и еще четырех дипломатов, что потенциально ограничит способность Пхеньяна получать деньги на ядерную программу от своих рабочих, которых КНДР отправляет в Персидский залив. Об этом сообщает The Associated Press.
Сообщается, что такое решение было принято после того, как главный эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Сабах совершил недавнюю поездку в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Перед поездкой Кувейт заявил, что продолжит выдавать визы северокорейским рабочим, чья заработная плата вероятно помогает Пхеньяну в уклонении от международных санкций и разработке своих ракетной и ядерной программ.
Отмечается, что США и азиатские страны усилили давление на своих союзников для сокращения их связей с КНДР.
Посольство Северной Кореи в Кувейте является единственным дипломатическим ведомством в Персидском заливе. В Персидском заливе работают тысячи рабочих, а именно в Кувейте, Омане, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Рабочие из КНДР даже работали над расширением военной базы в ОАЭ, где находились силы США, сражающиеся с Исламским государством (ИГ). Посольство США в Кувейте называло Кувейт "ключевым региональным партнером Северной Кореи".
В посольстве останется четыре дипломата. Само ж ведомство не ответило на запрос о комментариях. Министерство информации Кувейта также не отреагировало на просьбу о представлении комментариев.
Однако сказано, что в воскресенье, 17 сентября, на условиях анонимности официальный представитель из Персидского залива подтвердил, что Кувейт будет высылать дипломатов, а письмо отправленное от Кувейта в ООН в августе, также подтверждает это намерение.
Принятая ООН 11 сентября 2017 года резолюция предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Предыдущий вариант проекта резолюции предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов северокорейского лидера Ким Чен Ына за границей.
В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что США могут отрезать торговлю со странами, которые вели бизнес с КНДР.
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