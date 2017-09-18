Шторм Мария в Атлантическом океане усилился до урагана
Шторм Мария в Атлантическом океане у Карибских островов усилился до урагана. Об этом сообщают NBC News.
Ураган находится в более 100 км от Барбадоса. Его усиление прогнозируют на ближайшие 48 часов.
Штормовые предупреждения выпустили в странах Антигуа и Барбуда, Сент-Кит и Невис, Монсеррат, Гваделупа, Доминика и на островах Саба, Синт-Эстатиус и других.
Опустошенные Ирмой районы снова могут оказаться в ураганных условиях во вторник или среду.
Ранее сообщалось, что Мария соединяется с еще одним тропическим штормом - Ли, который сформировался 16 сентября в восточной части Атлантического океана. Впрочем, по прогнозам, Ли в ближайшие двое суток не наберет большой силы и, скорее всего, ослабнет до тропического циклона, не достигнув суши.
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