Запад-2017: cамолеты РФ нарушили воздушное пространство Литвы

Дежурившие истребители США для сопровождения российских самолетов в воздух не поднимались

16 сентября, во время российско-белорусских учений Запад-2017 два российских военно-транспортных самолета "Ил-76" нарушили воздушное пространство Литвы. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на МИД Литвы.

В Минобороны Литвы сообщили, что нарушение поздно вечером субботы было зафиксировано "средствами Вооруженных сил Литвы по наблюдению за воздушными пространством".

Сегодня в МИД был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства Литвы. Дипломаты потребовали объяснений в связи с инцидентом и неповторения подобных инцидентов в будущем.

Представители посольства России в Литве отказались от комментариев.

В МИД Литвы пояснили, что инцидент произошел, когда из основной части России в Калининградскую область летели шесть российских военно-транспортных самолета "Ил-76". Два из них отклонились от плана полета и в 22.50 и в 23.10 вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами. В нем российские самолеты пробыли около 2 минут, пока не влетели в Калининградскую область.

Дежурившие в тот день истребители США для сопровождения российских самолетов в воздух не поднимались.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официальнозаявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.