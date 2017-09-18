128 стран подписали декларацию о реформировании ООН

По словам генсека ООН, декларация поддержки реформ направлена на упрощение процедур и децентрализацию решений

Сегодня, 18 сентября, представители 128 стран подписали декларацию о поддержке реформ ООН. Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш, сообщает Служба новостей ООН.

"Наша общая цель - это 21-й век, в котором ООН больше ориентирована на людей и меньше на процесс, больше на поставки и меньше на бюрократию", - сказал Гутерреш на мероприятии, организованном совместно с президентом США Дональдом Трампом.

По словам генсека ООН, декларация поддержки реформ направлена на упрощение процедур и децентрализацию решений с большей прозрачностью, эффективностью и подотчетностью.

Гутерреш сообщил, что в последние месяцы ООН приступила к осуществлению планов по достижению гендерного паритета между руководящими и средними должностями организации, а также работает над реорганизацией секций мира и безопасности, которые должны быть переориентированы на профилактику и посредничество.

ООН также уделяет приоритетное внимание прекращению сексуальной эксплуатации и насилия во время проведения миротворческих миссий.

В своем выступлении Гутерреш также отметил реформу системы развития ООН, которая стала более скоординированной, ориентированной на людей и более подотчетной.

Достижение этих целей, по словам генсека ООН, будет измеряться "ощутимыми результатами в жизни людей, которым мы служим" и в "доверии тех, кто поддерживает нашу работу за счет своих с трудом заработанных ресурсов".

Ранее сообщалось, что сегодня, 18 сентября, Дональд Трамп на встрече с мировыми лидерами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представит свой план реформирования этой организации и попытается заручиться поддержкой его со стороны партнеров.

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