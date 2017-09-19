Лукашенко будет наблюдать за учениями Запад-2017

Президент Беларуст прибудет 20 сентября на полигон под Борисовом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 сентября примет участие в совместных российско-белорусских учениях Запад-2017. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



"Планируется, что глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего учения на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский. Кроме президента, на полигоне ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации, иностранных наблюдателей и дипломатов", - отмечается в сообщении.



Со смотровой площадки президент оценит достигнутый уровень взаимодействия войск при ведении оборонительного боя.

18 cентября президент РФ Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на совместные российско-белорусские учения Запад-2017.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официальнозаявленоучастие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.

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