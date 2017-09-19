В Швейцарии в канализации нашли десятки тысяч евро пятисотками

Инцидент произошел несколько месяцев назад; банкноты, многие из которых были повреждены, нашли в туалетах банковского отделения и трех ресторанов

В Женеве в канализации обнаружили множество банкнот номиналом €500, общая сумма найденных денег исчисляется десятками тысяч евро. Швейцарская прокуратура расследует этот инцидент, сообщает Bloomberg.

Первые банкноты были найдены несколько месяцев назад в туалете местного отделения банка UBS, рядом с банковским хранилищем. Еще больше купюр обнаружили спустя несколько дней в туалетах трех близлежащих ресторанов.

"В целом, полиция извлекла грязных банкнот на десятки тысяч евро; многие из них были изрезаны, вероятнее всего, ножницами", - пишет издание.

Отмечается, что после такой находки на прочистку канализационных труб пришлось потратить "тысячи франков".

Хотя уничтожение денег в Швейцарии преступлением не считается, прокуратура Женевы решила расследовать это происшествие для выяснения его обстоятельств.

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В банке UBS от комментариев по поводу инцидента в их отделении воздержались.

В мае 2017 года украинские банки сообщали о распространении нового вида мошенничества, связанного с реализацией фальшивых долларов, - склеенных купюр.

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