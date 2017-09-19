Запад-2017: Численность войск превышает анонсированную - СНБО

В СНБО заявляют, что реальная численность войск на российско-белорусских учениях значительно превышает официальную

Реальная численность личного состава и техники на российско-белорусских учениях Запад-2017 значительно превышает официально анонсированную. Об этом заявляют в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Активная фаза учений, которая стартовала 17 сентября, проходит одновременно на шести полигонах РФ и пяти белорусских, что "дает возможность скрыть реальный масштаб привлечения к ним войск (сил)", утверждают в СНБО.

Сообщается, что по состоянию на 19 сентября количество участников учений Запад-2017 оценивается в 120 тыс лиц, более 10 тыс единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных кораблей разного класса.

Самые интенсивные дни учений - с 18 по 20 сентября.

18 сентября в Минобороны Украины сообщили, что Россия планировала привлечь к военным российско-белорусским учениям запад-2017 силы и технику, размещенную на территории Донбасса. Однако танки из-за нехватки топлива и неисправности до Беларуси не доехали.

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