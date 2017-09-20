Для устранения угрозы КНДР необходимо давить на Китай - Керри

У КНР есть рычаги влияния на Северную Корею

Для устранения угрозы, исходящей от Северной Кореи, необходимо усилить давление на Китай, а Россия в этом случае должна открыть Китаю глаза на его роль в решении проблемы. Об этом сообщил бывший госсекретарь США Джон Керри в интервью Euronews во время его визита в Украину.

Керри отметил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, который призывает Китай предпринять больше усилий для решения северокорейского вопроса, а также выступает за полное ядерное разоружение КНДР.

"Администрация господина Трампа дважды наложила новые санкции, но этого мало. Мы понимаем, что пока сделано недостаточно, и мы надеемся, что Китай это тоже осознает. На мой взгляд, дополнительное давление необходимо", - заявил он, отметив, "смехотворна" мысль о том, "от предпринятых шагов КНДР близка к краху".



Экс-госсекретарь подчеркнул растущую роль Китая в мире, а потому должна взять на себя ответственность и изменить политику в отношении Пхеньяна, поскольку имеет на него рычаги давления.



"КНР поставляет 100 процентов горючего, которое потом используется в северокорейских самолетах, грузовиках и легковых автомобилях. Кроме того, Китай - это база почти для всех банковских операций КНДР", - заявил Керри.



Кроме того, он отметил и роль РФ в разрешении этой проблемы.



"Россия должна открыть глаза Китаю, чтобы он понял, насколько в этом деле важна его роль. Россия должна поддержать эту позицию. Задача в том, чтобы Москва и Пекин не налагали вето на решения Совбеза ООН", - резюмировал он.

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17 сентября СМИ сообщили, что под давлением США Кувейт высылает посла Северной Кореи и еще четырех дипломатов, что потенциально ограничит способность Пхеньяна получать деньги на ядерную программу от своих рабочих, которых КНДР отправляет в Персидский залив. Посольство в Кувейте является единственным дипломатическим ведомством Северной Кореи в Персидском заливе и обеспечивает выдачу виз ее рабочим. Посольство США в Кувейте называло Кувейт "ключевым региональным партнером Северной Кореи".

Принятая ООН 11 сентября 2017 года резолюция предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Предыдущий вариант проекта резолюции предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов северокорейского лидера Ким Чен Ына за границей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что США могут отрезать торговлю со странами, которые вели бизнес с КНДР.

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