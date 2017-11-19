На аукционе продали пирожное за $2,2 тысячи со свадьбы Трампа

Начальная цена шоколадного пирожного с белой глазурью составляла $250

Шоколадное пирожное со свадьбы президента США Дональда Трампа и Меланьи продали на аукционе за $2,2 тысячи. Об этом сообщает Fox News.

Имена покупателей CМИ не называет.

В Лос-Анджлесе начальная цена шоколадного пирожного, покрытого белой глазурью была $250. Имена покупателей не раскрываются.

Для свадьбы, которая была в 2005 году, испекли торт весом 90 кг стоимостью $50 тысяч.

Поскольку вес торта был большой, кондитеры сделали очень специальный каркас внутри торта, но не решились его предложить гостям.

Вместо этого специально испекли шоколадные пирожные, одно из которых продали на аукционе.

12 июня сообщалось, что супруга Трампа официально объявила, что она и их младший сын переехали в Белый дом.

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