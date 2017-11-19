Британия представит предложение по "цене за Brexit" в декабре
Великобритания внесет свои предложения по поводу суммы выплат по финансовым обязательствам в связи с выходом страны из состава Евросоюза к ближайшему саммиту ЕС, который состоится 14-15 декабря. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, передает Reuters.
"Мы внесем наши предложения Евросоюзу ко времени проведения саммита", - сказал Хаммонд.
Также он подчеркнул, что Британия договорится, чтобы сделка была выгодна для британских налогоплательщиков.
Отмечается, что на прошлой неделе премьер -министр Британии Тереза Мэй встретилась с лидерами ЕС в кулуарах саммита в Гетеборге, чтобы попытаться разблокировать переговоры по Brexit относительно статьи выплат за выход из блока.
Май вновь сообщила, что она увеличит первоначальное предложение, которое оценивается примерно в 20 миллиардов евро (24 миллиарда долларов), что является примерно третьей частью того, чего хочет Брюссель.
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