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Британия представит предложение по "цене за Brexit" в декабре

19.11.2017 20:51
Министр финансов Британии сообщил, что свое предложение Британия представит к саммиту ЕС, который пройдет в декабре
Британия представит предложение по "цене за Brexit" в декабре
Фото: EPA

Великобритания внесет свои предложения по поводу суммы выплат по финансовым обязательствам в связи с выходом страны из состава Евросоюза к ближайшему саммиту ЕС, который состоится 14-15 декабря. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, передает Reuters.

"Мы внесем наши предложения Евросоюзу ко времени проведения саммита", - сказал Хаммонд.

Также он подчеркнул, что Британия договорится, чтобы сделка была выгодна для британских налогоплательщиков.

Отмечается, что на прошлой неделе премьер -министр Британии Тереза Мэй встретилась с лидерами ЕС в кулуарах саммита в Гетеборге, чтобы попытаться разблокировать переговоры по Brexit относительно статьи выплат за выход из блока.

Май вновь сообщила, что она увеличит первоначальное предложение, которое оценивается примерно в 20 миллиардов евро (24 миллиарда долларов), что является примерно третьей частью того, чего хочет Брюссель.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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